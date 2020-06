Coppa Italia, verso Juventus-Milan: si ferma Higuain

MILANO – La prossima settimana Juventus e Milan riapriranno la stagione calcistica, sfidandosi in Coppa Italia, all’Allianz Stadium, nella semifinale di ritorno. Stando a quel che riferisce la Gazzetta dello Sport, potrebbe mancare all’appello un ex della partita: Gonzalo Higuain, tornato alla Juve dopo le esperienze dello scorso anno con Milan e Chelsea. Il centravanti argentino ha accusato oggi un problema muscolare che lo ha costretto ad interrompere in anticipo l’allenamento. In casa bianconera si teme uno stiramento; nelle prossime ore il Pipita verrà sottoposto a degli accertamenti, ma la sua presenza contro il Milan è in forte dubbio.

