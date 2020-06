Coppa Italia, verso Juve-Milan: a rischio anche la presenza di Conti

MILANO – Piove sul bagnato in casa rossonera. In vista della ripresa della stagione, che avrà luogo in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro la Juventus, il Milan rischia di dover fare a meno anche di Andrea Conti il quale, come riferisce Sky Sport, ha accusato un problema fisico. L’eventuale assenza del terzino destro classe ’94 si andrebbe ad aggiungere a quelle, già sicure a causa squalifica, di Zlatan Ibrahimovic, Samuel Castillejo e Theo Hernandez.

