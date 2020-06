Coppa Italia, Spadafora conferma: “12 e 13 le semifinali, il 17 la finale”

MILANO – Attraverso un intervento su Facebook, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha confermato che le date per le semifinali di Coppa Italia sono state anticipate a venerdì 12 e sabato 13 giugno: “Avevo chiesto che si potesse ripartire con la Coppa Italia, così sarà. Ci saranno tre partite: semifinali di ritorno e finale, tutte mandate in onda in chiaro dalla Rai. Le semifinali, che si giocheranno il 12 e il 13, sono state anticipate perché poi c’è un calendario molto fitto. La finale andrà in scena il 17”.

