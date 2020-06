Coppa Italia, Pancaro: “Le 4 squadre hanno le stesse possibilità di vittoria”

MILANO – L’ex difensore rossonero Giuseppe Pancaro, oggi allenatore della Pistoiese, è stato intervistato dai microfoni di Rai 2 per parlare della sfida che venerdì sera andrà in scena fra Juventus e Milan in Coppa Italia: “Sicuramente ci sarà tantissima voglia di ricominciare da parte di tutti i calciatori. Non essendoci precedenti di una pausa così lunga non sappiamo molto di cosa potrebbe accadere, se non per l’esempio della Germania in cui i valori tecnici sono stati confermati. Credo che sarà così anche in Italia. Nelle due semifinali di ritorno in Coppa Italia, con partite secche, vedo le stesse possibilità di vittoria per tutte e quattro le squadre in gioco”.

