Coppa Italia, cancellati i tempi supplementari

MILANO – Importantissima novità sul fronte Coppa Italia. Stando a ciò che ha riferito Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, la Figc avrebbe deciso di togliere i tempi supplementari. Di conseguenza, se la partita tra Juventus e Milan in programma venerdì finisse 1-1 come all’andata, non si disputerebbero i supplementari ma direttamente i calci di rigore. Lo stesso vale, ovviamente, per l’altra semifinale: Napoli-Inter, terminata 1-0 per i partenopei all’andata.

