Coppa Italia, ascolti record per Juventus-Milan

MILANO – La ripresa del calcio, complice l’assenza di pubblico negli stadi, ha subito tenuto incollate davanti alla televisione moltissime persone. In particolare la sfida fra Juventus e Milan di Coppa Italia, andata in scena due giorni fa e trasmessa da Rai Uno, è stata vista da oltre 8 milioni di persone, con uno share del 34%. Sarà sempre la Rai a trasmettere la finale, in programma mercoledì 17 alle ore 21 e alla quale, purtroppo, non parteciperà il Milan di Pioli.

