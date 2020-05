Contratto di 4 anni, pieni poteri e budget da 80 milioni: tutte le condizioni poste da Rangnick

MILANO – Sebbene manchi ancora l’accordo ufficiale, Ralf Rangnick resta il primo candidato alla panchina rossonera per la prossima stagione. Stando però a ciò che riferisce SportMediaset, il tedesco avrebbe posto alcune condizioni imprescindibili per dire definitivamente “sì” alla proposta del Milan. In primo luogo vorrebbe un contratto quadriennale, ricoprendo il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico, come spesso accade in Inghilterra, con pieni poteri sui movimenti di mercato in entrata e in uscita. Il secondo punto fondamentale riguarda il budget: Rangnick chiede almeno 80 milioni di euro, ai quali si aggiungerà il ricavato dalle cessioni di giocatori come Paquetà e Kessié (entrambi fuori dal progetto). La terza condizione riguarda lo staff: il tedesco sembrerebbe intenzionato ad affidare a Moncada il ruolo di direttore sportivo e vorrebbe circondarsi di circa venti collaboratori, i quali lo aiuteranno nelle questioni di campo e di mercato, oltre che del settore giovanile.

ADDII – Qualora si concretizzasse l’arrivo di Ralf Rangnick, farebbero certamente le valigie sia Paolo Maldini che Frederic Massara. Assieme a loro, anche Zlatan Ibrahimovic direbbe addio al club rossonero, con l’Hammarby pronto ad accoglierlo permettendogli di chiudere la carriera in Svezia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live