Conte: “Quel che Gattuso sta facendo è la risposta a quanto fatto precedentemente con il Milan”

MILANO – Nella giornata di domani il Napoli ospiterà l’Inter, Antonio Conte, tecnico dei meneghini, durante la conferenza stampa ha espresso tutta la sua stima per Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei ed ex allenatore del Milan “Grande passione e grande voglia. Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all’estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo, a tanti viene data l’opportunità e sono più fortunati. Così come me si è costruito la sua carriera con le sue mani. Sono contento di quel che sta facendo perché il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l’annata dei rossoneri si è un po’ sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori. Questo dimostra il lavoro che ha fatto. Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi (ride, ndr)“.

