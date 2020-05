Conte: “Nei prossimi giorni convocheremo il mondo del calcio”

MILANO – Durante un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Fatto Quotidiano’, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato anche della possibile ripartenza del calcio: “Nei prossimi giorni convocheremo anche il mondo del calcio, insieme al ministro Vincenzo Spadafora, per fare il punto della situazione: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre Federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive. Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C’è il Ministro Spadafora, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli esponenti dello sport abbiano un confronto col Governo ai massimi livelli”.

