Condò: “Alcuni Paesi si stanno comportando in modo vergognoso”

MILANO – Il giornalista Paolo Condò, attraverso i microfoni di Sky Sport, ha commentato il comportamento della Uefa che stasera farà regolarmente disputare le partite di Europa League: “Il 17 marzo dovrebbero giocare Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid e sappiamo già adesso che per motivi di quarantena non giocheranno. E’ evidente che sta venendo giù la baracca: l’Uefa sta tentando di smarcare il maggior numero di partite prima della chiusura. Alcuni amici interni mi dicono che ci sono alcuni paesi, come Turchia e Russia, che stanno spingendo per continuare. La Turchia ha addirittura avanzato la sua candidatura ad ospitare le partite dell’Europeo. Non hanno la percezione di quello che stia accadendo. è davvero vergognoso. Secondo me nella riunione di martedì verrà sospeso tutto. L’Europeo l’anno prossimo? Penso sia la soluzione più probabile”.

