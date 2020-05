Commper: “Milan, fidati di Rangnick: è il migliore per la ricostruzione”

MILANO – I microfoni di MilanNews.it, per scoprire ulteriormente il personaggio Rangnick, hanno contattato Marvin Commper, difensore che ha avuto modo di lavorare col tedesco prima all’Hoffenheim e poi al Lipsia: “Ho lavorato 7 anni con lui, è un uomo che può portare un’identità ben definita ad una società. Ci è riuscito ovunque sia andato. Può essere il giusto profilo per il Milan, perché i rossoneri negli anni scorsi hanno provato a risalire e tornare a livelli alti, ma non ci sono riusciti. Per una rifondazione Rangnick è l’ideale. Ruolo? Credo che all’inizio sia più utile da allenatore. Al Lipsia ha iniziato da dirigente, ma quando non ha trovato un tecnico giusto si è deciso a svolgere entrambi i ruoli. Non a caso siamo saliti in Bundesliga. Se dovesse arrivare al Milan, credo che inizialmente possa fornire un contributo maggiore in panchina, avendo comunque modo di scegliere i rinforzi sul mercato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...