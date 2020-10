Colombo titolare con lo Spezia: la situazione in attacco

MILANO – Il Milan vanta un attacco giovane e rapido. Ibrahimovic è sicuramente l’eccezione nella linea verde rossonera, ma a giudicare dalle sue prestazioni l’attaccante svedese pare non risentire dell’età anagrafica. Colombo e Maldini hanno fatto il salto in prima squadra proprio quest’anno e hanno sicuramente bisogno di tempo per adeguarsi ad un nuovo modo di intendere il calcio.

In attacco Maldini e Massara hanno poi concluso un grande colpo in prospettiva ma anche per il presente con l’acquisto dell’attaccante norvegese Jens Petter Hauge del Bodo-Glimt, club affrontato proprio dai rossoneri nel secondo turno preliminare di Europa League e da cui i rossoneri si aspettano molto in ottica futura.