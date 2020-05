Collovati: “Serie A? Da sportivo spero si possa concludere, ma non adesso”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Sportiva, Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, si è espresso sulla possibile ripresa del campionato: “Da cittadino dico che sarebbe meglio rinviare, ma da sportivo mi auguro che si ricominci a giocare. La cosa fondamentale è ripartire con la massima sicurezza, anche se credo che non ci sarà mai. Il campionato secondo me potrebbe concludersi, non adesso ma magari tra luglio e agosto. Modello Bundesliga? No, abbiamo più di trentamila morti, dobbiamo gestire la situazione in maniera diversa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...