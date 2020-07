Collovati: “Dispiace per Pioli, ma è giusto provare un nuovo progetto”

MILANO – L’ex difensore rossonero Fulvio Collovati, ha parlato di Milan ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Negli ultimi dieci anni il Milan ha cambiato più o meno altrettanti allenatori, non ho ostracismo in Ragnick, però mi dispiace per Pioli. Tuttavia se ha in mente un progetto nuovo, devi provarlo. Vale la pena tentare di intraprendere una nuova strada. Rangnick dicono sia un mago della panchina, un filo-sacchiano dei tempi del grande Milan, quindi lo accetto ben volentieri”.

Ma attenzione perché, in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra pesantissima novità in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso: arriva la dichiarazione che fa tremare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Caricamento sondaggio...