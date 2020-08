Clamoroso, Messi dice addio al Barcellona

MILANO – Dopo giorni di riflessione Lionel Messi ha deciso: lascerà il Barcellona. Una scelta che resta clamorosa nonostante ci fosse già aria di rottura: nell’ambiente catalano, infatti, erano sicuri di poter ricucire i rapporti, convincendo l’argentino a restare in quella che, finora, è sempre stata la sua casa calcistica. Invece, il numero 10 ha comunicato di voler provare una nuova esperienza, complici i dissidi sia col presidente Bartomeu che con il nuovo allenatore Koeman. Attualmente, le squadre in vantaggio per ingaggiare “la pulce” sono Manchester City e Paris Saint-Germain, con l’Inter che sta provando ad inserirsi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live