Clamoroso dalla Francia: contatto City-Bennacer. E spunta una clausola…

MILANO – Una vera e propria bomba di mercato, che non può far piacere al popolo milanista, giunge direttamente dalla Francia. Stando a quanto riferito ai microfoni di RMC Sport dal giornalista Mohamed Bouhafsi, Ismael Bennacer sarebbe finito nel mirino del Manchester City, tanto da esser già stato contattato da Pep Guardiola, manager dei Cityzens, il quale gli avrebbe manifestato il proprio interesse, presentandogli anche il progetto della società inglese. Non solo, ma Bouhafasi ha parlato anche dell’esistenza di una clausola rescissoria, inserita in gran segreto nel contratto del centrocampista algerino, da 50 milioni di euro. Al momento non c’è il “sì” del giocatore ma, qualora dovesse arrivare, il City potrebbe decidere di pagare la clausola.

