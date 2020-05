Ciani: “Vi svelo un retroscena su Ibrahimovic…”

MILANO – L’ex difensore della Lazio Michael Ciani, compagno di squadra di Ibrahimovic nei Los Angeles Galaxy, ha parlato a RMC Sport di un retroscena svelatogli direttamente dall’attaccante svedese: “Zlatan mi ha raccontato che quando giocava al Psg, l’unica persona con la quale non andava d’accordo era Cavani. Mi ha detto che ha odiato tre o quattro giocatori in tutta la sua carriera, e l’uruguayano era proprio uno di questi. Se sei vicino a Cavani, a Ibra non piaci”.

