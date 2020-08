MILANO – Il Milan lancia l’assalto a Chiesa, Pioli lo vuole in rossonero a tutti i costi. Federico non è interessato a destinazioni estere e ci sta pensando seriamente. Ma la Fiorentina non è intenzionata a fare sconti. Pioli vuole anche Milenković, ma la Fiorentina è più propensa ad aprire una trattativa per Pezzella, che potrebbe andare a Roma.

