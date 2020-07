Chiarugi su Milik: “Al Milan potrebbe fare ottime cose”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Luciano Chiarugi, ex attaccante di Milan, Napoli e Fiorentina, ha parlato di Arkadiusz Milik, centravanti destinato a lasciare la società partenopea a fine stagione e molto apprezzato da Milan e Juve: “Io credo che possa essere ancora molto importante per il Napoli. Se andasse al Milan o alla Juventus potrebbe fare ottime cose, perché è un giocatore davvero forte. Lo scambio con Bernardeschi? Con tutto il rispetto per Bernardeschi che è un gran bel giocatore, fossi in De Laurentiis farei di tutto per tenere Milik”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...