Champions, Rummenigge: “Basta con andata e ritorno, confermiamo l’eliminazione diretta”

MILANO – Il poco tempo a disposizione per completare le coppe europee, a causa di tutti i problemi provocati dalla pandemia, ha indotto l’Uefa a modificare, per questa stagione, il format della parte finale di Champions ed Europa League, passando dalle partite con andata e ritorno alle gare secche. Tuttavia Karl Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco intervistato dal quotidiano tedesco Kicker, si è detto favorevole a proseguire su questa strada anche per le prossime edizioni.

LE SUE PAROLE – “Una riforma ci sarà, vedrete. La modalità di questa finale a otto avrà effetti clamorosi sui tifosi. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte, mentre in novanta minuti può succedere di tutto: c’e’ più thrilling. Secondo me bisogna tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a gironi e che se bisogna incrementare qualcosa è proprio l’eliminazione diretta. La riforma è in mano all’Uefa, che vuole coinvolgere anche Eca e Leghe Nazionali, ma non credo si possa rispettare la scadenza di novembre per definire un nuovo format. Meglio decidere senza pressione. In ogni caso, io sono per la qualità delle partite e non per la quantità”.

