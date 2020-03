Champions League: Valencia-Atalanta a porte chiuse

MILANO – A causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus, la partita fra Valencia e Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma martedì 10 marzo allo stadio ‘Mestalla’, si giocherà probabilmente a porte chiuse. Non c’è ancora l’ufficialità da parte dell’Uefa, ma in Spagna sono sicuri che arriverà nei prossimi giorni.

