Champions League, Tuchel: “Bayern leggermente avvantaggiato”

MILANO – L’allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato della finalissima di Champions League che questa sera la sua squadra giocherà contro il Bayern Monaco: “Siamo qui per giocare la finale e vincerla. Ovviamente è la sfida più grande e importante della mia carriera. E’ difficile descrivere le mie emozioni: sono esausto e felice. Non faremo niente di speciale, perché la partita è già speciale. Credo che le squadre come il Bayern Monaco, che sono abituate a giocare questo genere di gare, abbiano nelle finali un leggero vantaggio dato proprio dall’abitudine a disputarle. Detto questo, non penso che possa essere un vantaggio decisivo”.

