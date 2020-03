Champions League, le probabili formazioni di Psg-Borussia Dortmund

MILANO – Alle ore 21 Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si sfideranno al Parco dei Principi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I francesi sono chiamati a ribaltare il 2-1 subito all’andata, ma il fenomeno Mbappé pare destinato alla panchina. Nei tedeschi, invece, presente bomber Haaland dal primo minuto. Di seguito, le probabili formazioni.

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Thiago SIlva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar; Sarabia, Cavani. A DISP.: Rico, Kouassi, Bernat, Paredes, Draxler, Icardi, Mbappé. ALL.: Tuchel.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, T. Hazard. A DISP.: Hitz, Akanji, Schmelzer, Schulz, Dahoud, Gotze, Reyna. ALL.: Favre.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live