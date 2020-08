Champions League, Bayern sul tetto d’Europa per la sesta volta nella sua storia

MILANO – Ieri sera il Bayern Monaco si è laureato Campione d’Europa per la sesta volta nella propria storia, battendo il Paris Saint-Germain in finale di Champions League con un gol di Kingsley Coman al 59′. Hans Dieter Flick si è quindi aggiudicato il derby tedesco in panchina contro il connazionale Thomas Tuchel. Un cammino a dir poco entusiasmante, con undici vittorie in altrettante partite: un trionfo pienamente meritato per la squadra bavarese, dimostratasi un rullo compressore senza rivali. Non solo, ma i ragazzi di Flick chiudono la stagione vincendo tutto: Champions, Campionato e Coppa di Germania.

