Champions, arbitri italiani esclusi dagli ottavi di finale

MILANO – L’emergenza Coronavirus sta provocando continui ribaltoni nel mondo del calcio, arrivando a coinvolgere persino le designazioni arbitrali. Già, perché inizialmente la Uefa aveva affidato alcune partite degli ottavi di ritorno di Champions e quelli di andata d’Europa League ad arbitri italiani. Ma tali designazioni, come riporta TMW, saranno cancellate e, proprio a causa del pericolo legato ai contagi, gli arbitri italiani non potranno dirigere neppure una sfida europea in programma per gli ottavi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...