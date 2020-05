Cerruti: “Milan, Pioli merita la conferma. Serie A? Difficile che finisca regolarmente”

MILANO – Contattato da TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti, molto vicino alle vicende del Milan, si è schierato a favore della conferma in panchina di Stefano Pioli: “Per me il club farebbe bene a tenerlo, cercando poi di acquistargli un paio di campioni, magari non di età molto avanzata come Ibrahimovic. Serve gente d’esperienza e qualità. Se il Milan pensa di fare un’altra rivoluzione, deve puntare su giocatori affidabili, non su astri nascenti”.

SULLA SERIE A – “Sono dubbioso sulla ripresa, ma soprattutto sulla regolare conclusione. E’ una grande scommessa per tutti, spero di sbagliarmi, ma temo che il campionato non finirà regolarmente. Ci potrebbe essere qualche caso di positività dopo la ripartenza. C’è tutto un mondo che ruota attorno alle partite, dai giocatori in panchina a chi porta l’acqua. Dovrebbe andare tutto alla perfezione per dodici giornate, è molto complicato”.

