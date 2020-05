Ceferin: “Il calcio tornerà alla normalità, non è cambiato neppure dopo 2 guerre…”

MILANO – In un’intervista rilasciata a ‘The Guardian’, Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato di come potrebbe cambiare il mondo del calcio in seguito alla pandemia: “Secondo me nulla cambia per sempre. Stiamo vivendo una nuova esperienza ma quando ci libereremo da questo sanguinoso virus, le cose torneranno alla normalità. Il calcio non è cambiato dopo la prima o seconda guerra mondiale e non cambierà nemmeno a causa di un virus. La gente ha detto molte volte che il mondo non sarà più lo stesso. Questo può essere vero, ma secondo me il cambiamento potrà comportare un miglioramento. Perché non pensare che saremo più intelligenti o finalmente capiremo quanto siamo fragili, quanto non siamo protetti? Ci sono sempre lezioni da imparare e grazie a cui crescere”.

