MILANO – Ai microfoni di “Radio Sportiva” è intervenuto Stefano Cecchi per parlare del rigore assegnato alla Juventus contro il Milan durante il match di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Noi tifosi vediamo il calcio con gli occhi della passione. Nel mio calcio ideale non lo do mai quel rigore, ma nel calcio moderno sì“.