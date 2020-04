Castrovilli: “Sarebbe stato fantastico poter giocare con Ronaldinho”

MILANO – Uno dei più promettenti centrocampisti del calcio italiano, Gaetano Castrovilli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social della Fiorentina: “Per fortuna sto bene e non vedo l’ora di ricominciare. Il calcio mi manca tantissimo, così come i miei compagni, lo staff, tutti gli addetti ai lavori e i tifosi. La mia vita è sempre stato il calcio, anche quando danzavo appena finivo andavo subito per strada a giocare con i miei compagni. Ce l’ho nel sangue e sono convinto di aver preso la strada giusta. Un calciatore del passato con cui avrei voluto giocare? Sicuramente Ronaldinho, è sempre stato uno dei miei più grandi idoli”.

