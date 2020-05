Castrovilli: “Da milanista, segnare a San Siro è stato incredibile”

MILANO – Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, da sempre tifoso rossonero, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del primo gol segnato in Serie A, proprio contro il Milan a San Siro nello scorso settembre: “Ricordo benissimo quella serata, quel gol l’ho rivisto tante volte. Non ci credevo. Segnare a San Siro è stata un’emozione incredibile, anche perché da piccolino simpatizzavo per il Milan. I miei idoli? Ronadinho e Kakà”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...