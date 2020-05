Castillejo: “Voglio restare al Milan per molto tempo”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni del giornale spagnolo ‘AS’, Samuel Castillejo ha parlato della sua avventura con la maglia del Milan: “Il primo anno mi è servito per adattarmi, ma è difficile mostrare il proprio valore quando si giocano solo 15 minuti e una partita dall’inizio ogni 2-3 settimane. Il cambiamento nasce sempre quando ti mettono in gioco, al di là dei moduli. Se c’è fiducia e ti fanno sentire importante, riesci a fare cose che prima non ti riuscivano. Futuro? Prima della pausa per il virus stavo giocando continuità e mi stavo trovando sempre meglio, perciò voglio restare qui ancora per molto tempo”.

