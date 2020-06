Castillejo: “La rapina? Resta lo spavento, mi hanno puntato una pistola in faccia…”

MILANO – La scorsa settimana Samuel Castillejo è stato vittima di una rapina a Milano, in cui gli è stato sottratto l’orologio che aveva al polso da due persone armate, poi individuate ed arrestate. L’esterno spagnolo rossonero è tornato a parlare dell’accaduto ai microfoni di Radio Marca: “E’ successo tutto in 20 secondi, ma quello che rimane è lo spavento. Fortunatamente i ladri sono stati trovati. Si sono avvicinati con la moto, mi hanno puntato la pistola sul volto e mi hanno intimato di dargli l’orologio. La paura rimane, a nessuno piace che gli venga puntata una pistola in faccia…”.

SUL MILAN – “La squadra è in corsa per tornare in Europa, può succedere di tutto ma quello è il nostro obiettivo. Il modo di lavorare del Milan e della Juventus è quello che più assomiglia a quello del Real Madrid e del Barcellona”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live