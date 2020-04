Castellacci: “Il calcio può e deve ripartire, ma i protocolli vanno chiariti”

MILANO – Sulle frequenze di TMW Radio, il presidente dell’associazione italiana medici del calcio, Enrico Castellacci, si è detto ottimista circa la possibile ripresa della stagione calcistica: “L’idea è quella di ripartire. Certamente non si possono richiedere patenti di immunità ai calciatori. Inoltre non ci sono neppure prove scientifiche che garantiscono che le persone guarite abbiano anticorpi per difendersi. Il rischio zero non c’è, quindi bisogna tutelare tutti per poter ripartire. Il calcio deve e può ricominciare, ma bisogna che ci sia il massimo della sicurezza possibile, senza quei punti interrogativi che ci sono adesso. Dopo il 18 maggio ci vorranno 3 settimane di preparazione per riprendere il campionato. Ci possono essere le possibilità, ma i protocolli vanno chiariti, visto che ci sono responsabilità civili e penali che fanno temere per la ripartenza. Ma sono comunque ottimista”.

