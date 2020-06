Castellacci: “Con questo protocollo, il rischio di non concludere il campionato è alto”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Punto Nuovo, Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione Italiana Medici del Calcio, ha espresso le proprie perplessità sul protocollo stabilito per la ripartenza del campionato: “La buona notizia è che la stagione riprende, ma per quanto riguarda la quarantena non ho visto progressi. Il protocollo quello era e quello è rimasto. Il CTS e lo stesso Ministro vogliono usare molta cautela e giocano di prudenza, ma è risaputo che se anche la curva dei contagi dovesse scendere ancora, il rischio di trovare un positivo ci sarebbe comunque. Se il protocollo rimane questo, con i 14 giorni di quarantena obbligatoria per tutta la squadra, il campionato finirebbe così. Poi si andrebbe verso altre ipotesi che sono già in fase di discussione”.

