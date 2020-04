Cassano non ha dubbi: “Ibra è il terzo centravanti più forte della storia”

MILANO – Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha vinto uno scudetto in maglia rossonera nel 2011: “Avevamo un rapporto favoloso. Gli piaceva giocare con me perché io non pensavo tanto a fare gol, ma giocavo per lui. Si tratta di un calciatore stratosferico, completo sotto ogni punto di vista. Voleva giocare con me perché gli mettevo la palla come voleva lui. Averlo come compagno di squadra è stato fantastico. Dopo Ronaldo il fenomeno e Van Basten, Ibra è il terzo centravanti più grande della storia del calcio”.

