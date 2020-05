Casarin: “Arbitri sicuri del posto, rendimento basso e mancanza di ricambio generazionale”

MILANO – Ai microfoni di Toscana Tv, Paolo Casarin, ex arbitro, si è espresso sul modesto rendimento offerto dalla classe arbitrale italiana: “L’origine della bassa qualità arbitrale è la riduzione dell’organico: ci sono 21 direttori di gara che hanno il posto fisso in Serie A. Oggi si pensa che un arbitro possa essere sempre designato, a prescindere dal suo rendimento recente. Anni fa è stato commesso un errore gravissimo: la separazione della Serie A dalla B, creando così due gruppi distinti, dove i fischietti di A avrebbero diretto solo gare di Serie A e quelli di Serie B solo le partite di B. Ciò ha tolto spinta e stimoli agli arbitri e tutto si è basato sulla gestione del posto fisso, prestano meno attenzione su come venissero dirette le partite. Gli arbitri che devono andar via sono solo quelli che raggiungono il limite di età. Ecco perché non è avvenuto il ricambio generazionale”.

