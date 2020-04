Carrozzieri: “Il Milan mi voleva, ma quando stavo per firmare…”

MILANO – Morris Carrozzieri, ex difensore che ha militato per diversi anni in Serie A, ha rivelato ai microfoni di TMW di esser stato vicino al trasferimento al Milan: “Feci una tournée di 25 giorni a Shanghai e Hong Kong con la squadra rossonera. Venivo da una stagione alla Sampdoria dove avevo fatto 30 partite da titolare. Era il 2004, ma non trovammo l’accordo. Anni dopo si presentò di nuovo l’occasione di firmare per il Milan, ma quando sembrava fatta arrivò la squalifica per doping e saltò tutto”.

