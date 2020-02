Carraro: “Giocare a porte chiuse sarebbe il male minore”

MILANO – Intervistato dalla trasmissione radiofonica ‘Radio Anch’io Sport’, Franco Carraro, ex presidente di Figc e Coni, si è espresso sulla possibilità sempre più concreta, di far giocare le prossime partite a porte chiuse: “Io stabilirei che le gare vengano disputate regolarmente, poi entro 48 ore si deve decidere se giocarle a porte aperte o a porte chiuse. La regolarità del campionato, in caso di rinvii, sarebbe minata. Togliere il pubblico sarebbe come togliere una parte dello spettacolo e la squadra di casa sarebbe svantaggiata, ma penso che sia il male minore”.

