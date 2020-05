Carragher: “La finale di Istanbul? Tutti si fermarono sulla parata di Dudek…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate al Mirror e riportate da TMW, Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha ricordato la vittoria della Champions League contro il Milan, esattamente 15 anni fa: “Istanbul. Solo la parola ti fa sentire fortunato di averne fatto parte. Un onore e un privilegio. È l’unico momento della mia carriera in cui mi piacerebbe tornare. Abbiamo trascorso una fantastica serata in hotel dopo la partita, con i ragazzi, il presidente e il manager. Ma quando siamo tornati a Liverpool, accolti dai tifosi, è stata la vera festa. La finale è stata un mercoledì e ho continuato a bere fino alla domenica sera. La parata di Dudek? La ricordo benissimo. Ero distante circa cinque metri, il tempo si era fermato. Tutti si fermano, smettono di respirare. Ora o mai più. E poi: ‘Oddio, l’ha salvata’. Impossibile…”.

