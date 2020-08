Carlo Pellegatti parla dell’infortunio di Andrea Conti

MILANO – Dal proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell’infortunio di Andrea Conti. Ecco cosa ha svelato: “Si è fatto male al ginocchio, dagli esami nessun problema al legamento e al menisco. Terapia conservativa ma il ragazzo sentiva ancora dolore. Si va dal professor Mariani a Roma, controlla gli esiti, la macchina non vede il dolore, ma lui accusa ancora qualche problemino all’interno del ginocchio. Il professor Mariani allora va ad aprire ancora al ginocchio, operazione in artroscopia, meno male che l’hanno fatta perché il giocatore aveva il menisco un po’ pizzicato, un po’ schiacciato. E’ stato pulito e risistemato, non è una cosa grave, non ci sono problemi al legamento già operato. Il giocatore tornerà al raduno totalmente in condizione, meno male perché avrebbe convissuto con questo dolore e poi si sarebbe dovuto aprire quando la stagione era già iniziata“.

