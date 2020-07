Caressa: “Rangnick intelligente, ha capito che…”

MILANO – Dopo svariati mesi di trattative, il Milan e Ralf Rangnick hanno deciso di non intraprendere la strada che ormai sembrava tracciata. L’approdo del tedesco in rossonero era infatti quasi certo ma, complici gli ottimi risultati che sta ottenendo Stefano Pioli, il Milan andrà avanti proprio col tecnico emiliano. A Sky Sport ha detto la sua il telecronista Fabio Caressa: “Rangnick è una persona intelligente, avrà capito di dover fare una rivoluzione in quindici giorni e probabilmente avrebbe dovuto iniziare senza aver fatto mercato. Evidentemente si è reso conto che non c’erano le condizioni”.

