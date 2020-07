Capello, stoccata al Milan: “Con Rangnick perderà un altro anno”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, si è espresso sul nuovo ciclo che il Milan sta per aprire nel segno di Ralf Rangnick: “Non lo conosco, in Germania ha fatto cose interessanti ma non particolarmente importanti. Inoltre arriva in un campionato che non conosce. Credo che il Milan perderà un’altra stagione: sarà un altro anno zero. Pioli ha dato mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva, i rossoneri dovevano proseguire per la strada intrapresa e con qualche colpo di mercato potevano tornare competitivi”.

