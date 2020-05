Capello: “Serie A falsata? No, vi dico perché”

MILANO – Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Capello, opinionista di Sky Sport ed ex allenatore rossonero, ha parlato della ripresa della Serie A: “Alcuni parlano di campionato falsato, ma per me non è affatto così, perché si riparte tutti alla stessa maniera. Si potrebbe parlare di campionato falsato se qualcuno avesse dei favori, ma qui non ce ne sono: problemi e difficoltà sono uguali per tutti. Cinque sostituzioni? Ecco, quello sì che potrebbe essere un vantaggio per chi ha rose più ampie e con giocatori di maggior talento. Quello può essere di certo un aiuto per alcune squadre”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live