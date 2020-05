Capello non ha dubbi: “Milan, tieni Ibra!”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, l’ex tecnico rossonero Fabio Capello si è espresso a favore della conferma di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Nonostante abbia trentotto anni ha ancora la forza e la voglia di migliorarsi. Ibra andrebbe tenuto? Per me sì, senza dubbio. E’ sempre un pericolo per gli avversari. Poi potremmo anche chiedere ai difensori se preferiscono giocare contro Ibra o qualche altro attaccante del Milan…”.

