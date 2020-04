Capello: “La ripartenza del calcio aiuterebbe tutto il Paese”

MILANO – L’ex allenatore rossonero, Fabio Capello, si è schierato a favore della ripresa del campionato con alcune dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Ripartire sarebbe molto bello. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio, di fronte ad immagini come quelle delle bare trasportate dai camion militari nelle strade di Bergamo. Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare il Paese, anche sul piano psicologico. Poi c’è il discorso economico. Il calcio è un’industria importante, nella sua filiera non ci sono solo allenatori e calciatori, ma anche migliaia di lavoratori dell’indotto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live