Capello: “Il Governo si muove senza una linea chiara, è messo peggio del Milan…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio 1, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, parlando dell’eventuale ripresa del campionato ha ironizzato sul Governo, facendo un paragone con il Milan attuale: “Per quanto riguarda il Milan mi piacerebbe capire quale strada si voglia prendere. Un po’ come il Governo. Chi è messo peggio? Il Milan non si è ancora mosso, il Governo invece si muove agitandosi da tutte le parti, ma senza una linea ben chiara. Quindi, paradossalmente, il Milan è in una condizione migliore. Io sono favorevole alla ripresa della stagione. Intanto ci sono 100.000 addetti che lavorano attorno al calcio e questo è importante per tutta la gente che lavora. E poi psicologicamente darebbe un po’ di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Secondo me bisognerebbe fare come in un Mondiale, restando 40 giorni chiusi per concludere la stagione. Sono a favore anche delle 5 sostituzioni, che favorirebbero il recupero fisico giocando ogni tre giorni. Peccato però che questa proposta sia già stata bocciata”.

