Cannavaro: “Milan, che errore non tenere Gattuso!”

MILANO – Contattato dai microfoni di SportMediaset, Fabio Cannavaro, ex Campione del Mondo con la Nazionale e Pallone d’Oro, oggi allenatore del Guangzhou, ha parlato del suo collega Gennaro Gattuso: “Il Milan ha sbagliato a non tenerlo, purtroppo i dirigenti non l’hanno capito. Rino è preparato, fa giocare bene e soprattutto sa tenere in pugno lo spogliatoio. Merita la fiducia del Napoli e spero che venga confermato sulla panchina azzurra”.

