Camavinga: “Futuro? L’interesse dei grandi club fa piacere, ma sto bene al Rennes”

MILANO – Il centrocampista Eduardo Camavinga, in forza al Rennes e seguito da moltissimi club europei, fra cui il Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Ouest France’: “Sicuramente è bello che le più grandi società siano interessate a me, ma non mi interessa molto in questo momento. Sto bene al Rennes, vedremo che succederà, ma lascio che gestiscano la situazione i miei genitori e i miei agenti”.

