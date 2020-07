Calhanoglu su Ibra: “E’ un leone, mentalità pazzesca”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di Goal.com, Hakan Calhanoglu, numero 10 rossonero, ha parlato del suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: “L’età è quella che è, ma si sente giovane in campo perché non vuole mai rinunciare a giocare. E’ un grande giocatore e un grande personaggio, ha passione e vuole vincere ogni volta. Quando perde si arrabbia tantissimo, anche in allenamento. E’ comprensibile, considerando quanto ha vinto in carriera. È un leader nella nostra squadra. Ci aiuta molto anche fuori dal campo, ci sentiamo davvero a nostro agio con lui. Dopo l’allenamento, mi dà sempre alcuni consigli su cosa posso migliorare. E’ un vero leone, basta vedere come si allena e gioca. Vuole vincere sempre. Una volta ho giocato con lui ed era furioso, è entrato nello spogliatoio davvero imbestialito. Questo è quello che mi piace vedere di lui, ha una mentalità straordinaria”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live