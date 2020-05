Calhanoglu: “Gattuso sincero e ambizioso, tra i migliori tecnici mai incontrati”

MILANO – Intervistato tramite Instagram dal giornalista turco Ertem Sener, Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, ha speso parole al miele per Gennaro Gattuso, suo ex allenatore: “E’ ambizioso e sincero. Ho sempre apprezzato la sua schiettezza. È un grande motivatore, prima delle partite faceva dei discorsi da brividi. In allenamento ci chiedeva di dare sempre il 100%, di concentrarci solo su quello che bisognava fare in campo e ci diceva che se non ci avesse visto concentrati, ci avrebbe mandati via. Sa bene come trattare i suoi giocatori, li mette tutti sullo stesso piano senza fare distinzioni. Tra noi c’è stima reciproca, lui mi ha dato sempre fiducia anche nei momenti più difficili: è sicuramente uno degli allenatori con cui mi sia trovato meglio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live